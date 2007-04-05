Засуха: у Ющенко я была не одна, нас было 12 женщин

Народный депутат Украины Татьяна ЗАСУХА (фракция Партии регионов) снова утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещал сесть за стол переговоров с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на сессии парламента, комментируя вчерашнее заявление пресс-службы Президента. При этом она отметила, что «я была не одна, нас было 12 женщин - народных депутатов Украины».

(Как сообщалось, 4 апреля во время экстренного пленарного заседания ВР член фракции Партии регионов Татьяна ЗАСУХА заявила, что на встрече с женщинами от коалиции Президент сказал, что готов провести переговоры с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о выходе из политического кризиса.

В интервью “Украинской правде” пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА опровергла слова Т.ЗАСУХИ о том, что В.ЮЩЕНКО на встрече с женщинами-депутатами согласился сесть за стол переговоров.

"Президент Виктор ЮЩЕНКО остается неизменным в своей позиции", - сказала И.ВАННИКОВА).

По словам Т.ЗАСУХИ, «мне не известно, это слова пресс-службы или указание Президента». Она также утверждает, что на встрече речь шла именно о возможности «круглого» стола, и со стороны В.ЮЩЕНКО было заверение о возможности его проведения.

«Он говорил с нами как гарант Конституции. После этого как можно верить в правдивость присяги на Библии, в конституционные действия гаранта» - сказала Т.ЗАСУХА. Она добавила, что теперь убеждена, «что в этом здании говорят одно, делают как им выгодно, а собственных мнений вообще не имеют. Живут заокеанскими рецептами».

«Поэтому мы, женщины - народные депутаты, не должны останавливаться. Мы должны идти демократическим конституционным путем, если не умеют или не хотят этого делать гарант и его лживые подчиненные», - отметила она.