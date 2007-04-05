Засуха: у Ющенко я была не одна, нас было 12 женщин
Депутат настаивает на обещаниях Президента
Народный депутат Украины Татьяна ЗАСУХА (фракция Партии регионов) снова утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещал сесть за стол переговоров с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на сессии парламента, комментируя вчерашнее заявление пресс-службы Президента. При этом она отметила, что «я была не одна, нас было 12 женщин - народных депутатов Украины».
(Как сообщалось, 4 апреля во время экстренного пленарного заседания ВР член фракции Партии регионов Татьяна ЗАСУХА заявила, что на встрече с женщинами от коалиции Президент сказал, что готов провести переговоры с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о выходе из политического кризиса.
В интервью “Украинской правде” пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА опровергла слова Т.ЗАСУХИ о том, что В.ЮЩЕНКО на встрече с женщинами-депутатами согласился сесть за стол переговоров.
"Президент Виктор ЮЩЕНКО остается неизменным в своей позиции", - сказала И.ВАННИКОВА).
По словам Т.ЗАСУХИ, «мне не известно, это слова пресс-службы или указание Президента». Она также утверждает, что на встрече речь шла именно о возможности «круглого» стола, и со стороны В.ЮЩЕНКО было заверение о возможности его проведения.
«Он говорил с нами как гарант Конституции. После этого как можно верить в правдивость присяги на Библии, в конституционные действия гаранта» - сказала Т.ЗАСУХА. Она добавила, что теперь убеждена, «что в этом здании говорят одно, делают как им выгодно, а собственных мнений вообще не имеют. Живут заокеанскими рецептами».
«Поэтому мы, женщины - народные депутаты, не должны останавливаться. Мы должны идти демократическим конституционным путем, если не умеют или не хотят этого делать гарант и его лживые подчиненные», - отметила она.