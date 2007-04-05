Кинах спокоен - для него выборы не принципиальны

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ заявляет, что на сегодняшний день вопрос баллотирования в Верховную Раду для него не принципиален.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

На вопрос УНИАН, по спискам какой партии он намерен баллотироваться в случае принятия такого решения, А.КИНАХ ответил, что этот вопрос не обсуждался. По его словам, этот вопрос будет решаться на съезде Партии промышленников и предпринимателей (лидером которой он является – УНИАН).

Как сказал министр экономики, на сегодняшний день есть решения о проведении съезда ПППУ, но сроки не определены и зависят от ситуации в Украине.

Вместе с тем, А.КИНАХ подчеркнул: «Во всяком случае, для меня этот вопрос сейчас не является принципиальным».