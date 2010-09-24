Президент Польши приедет в Харьков

Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ в субботу, 25 сентября, посетит Украину с первым визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Польши, Б.КОМОРОВСКИЙ посетит Харьков, где примет участие в мемориальных мероприятиях к 70-й годовщине Катыньской трагедии.

Согласно программе визита, Президент Польши прибудет в Харьков в первой половине дня.

На 11.30 запланировано участие Б.КОМОРОВСКОГО в церемонии возложения цветов к памятной табличке на доме бывшей тюрьмы НКВД в Харькове, где весной 1940 года расстреливали пленных поляков.

Около 12.00 Б.КОМОРОВСКИЙ почтит память расстрелянных военнопленных поляков, которые похоронены на местном военном кладбище.

По данным польских СМИ, в мероприятиях с украинской стороны примет участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Представитель пресс-службы Президента Польши не подтвердил и не опроверг УНИАН этой информации, заметив, что участие главы украинского правительства может подтвердить лишь украинская сторона.

Справка УНИАН. В Польше Катыньской трагедией называют расстрел весной 1940 года сотрудниками советского НКВД польских пленных офицеров и работников государственной администрации в нескольких местах на территории СССР, в том числе под Харьковом.

Больше всего людей - свыше 20 тысяч - были расстреляны в Катыни на территории современной РФ.

На харьковском кладбище похоронено около 3,8 тыс. расстрелянных польских офицеров.