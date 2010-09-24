Комиссии ВР дали еще два месяца на дело о «газе Фирташа»

Верховная Рада Украины приняла решение продлить работу Временной следственной комиссии ВР относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследование фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и арест экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали 318 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада продлила работу этой комиссии на два месяца.

Отчет о работе ВСК будет заслушан на очередной сессии парламента в ноябре 2010 года.