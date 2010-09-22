Украина переживает упадок демократии, считает “Файненшл Таймз”

Киев переживает упадок демократии, считает британская газета “Файненшл Таймз”.

На прошлой неделе Европейский Союз и США призывали обеспечить надлежащую защиту журналистов – 10 лет после ужасного убийства Георгия Гонгадзе, журналиста, занимавшегося расследованием неправомерных действий власти. Их призывы, говорится в редакционной статье, сигнализируют о возобновившемся беспокойстве в Европе. Сейчас перед украинской властью стоят неудобные вопросы о недавнем исчезновении другого журналиста Василия Климентьева, который также проводил журналистские расследования. Для правозащитных организаций в сфере медиа и защиты прав человека случай Климентьева символизирует то, как достижения в сфере свободы прессы и демократических свобод времен Оранжевой революции были уничтожены после избрания президентом пророссийского Виктора Януковича на выборах в феврале. Некоторые обвиняют Януковича в смене направления страны в сторону мягкого авторитаризма Владимира Путина.

Это беспокойство, пишет “Файненшл Таймз”, не лишено оснований. Янукович нарушил положение Конституции, формируя парламентское большинство. Три судьи Конституционного суда, назначенные при его предшественнике Викторе Ющенко, ушли в отставку по сомнительным обстоятельствам. Этим летом коалиция приняла закон, запрещающий конкуренцию во время местных выборов в октябре. Хотя позже он был переделан частично. Янукович, не скрываясь, пытается изменить форму правления с парламентской на президентскую, хотя сам был против этого, когда не был президентом.

Тем временем журналисты, говорится в статье, жалуются на то, что цензура и запугивание возвращаются. Два независимых телевизионных канала, которые ассоциируются с оппозицией, недавно были лишены частот киевским судом. Известная организация защиты прав журналистов “Репортеры без границ” предупреждает о «значительном росте попыток прямо препятствовать» деятельности СМИ.

Но все же Украина – не Россия, считает “Файненшл Таймз”. Украинским партиям присуще выражать интересы бизнеса. При правлении Януковича государство, скорее, захватит группа олигархов, чем он, как Путин, сможет навязать власть государства. Как показал 2004 год, украинцы больше готовы, чем россияне, защищать свои интересы.

Так как должен реагировать Запад? Жесткая критика создает риск подтолкнуть Януковича еще больше в объятия России, пишет издание. Когда ЕС оставил прежнее правительство в подвешенном состоянии относительно членства, он потерял часть своего авторитета в Украине, а распри внутри власти многих украинцев разочаровали. Но есть признаки того, что бизнесмены, которые поддерживают Януковича, предпочитают более тесные связи с Европой, а не с Россией. ЕС следует подчеркнуть, что такая интеграция требует соблюдения европейских ценностей. Наследие Оранжевой революции неоднозначно. Но ни при каких обстоятельствах нельзя допустить разрушения ее демократических достижений.