Президент может распустить парламент независимо от решения КС, считает эксперт
Время работает против коалиции
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может распустить парламент независимо от решения Конституционного Суда, считает профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НАУКМА Алексей ГАРАНЬ.
В комментарии для агентства УНИАН он отметил, что основания для роспуска парламента, в том числе формально-правовые, в действительности останутся независимо от решения КС (в частности, несвоевременность формирования нынешнего правительства). “В случае, если судьи примут решение о неконституционности Указа, – сказал А.ГАРАНЬ, – Президент может формально выполнить решение суда: изменить те положения Указа, которые будут признаны судьями неконституционными, и опять выдать его”.
Время работает против коалиции, считает политолог. По его словам, “она занервничала и делает явные ошибки: например, с формальной стороны нарушен закон о формировании ЦИК, а с моральной – восстановлен КИВАЛОВ и старый состав (комиссии), что само по себе - дискредитация”.
До возможного решения Конституционного Суда указы Президента обязательны к выполнению, подчеркнул А.ГАРАНЬ. Он напомнил, что сегодня – уже первый день избирательной кампании. Две недели дается на формирование списков, 1 мая – последний день подачи списков. “Партии, игнорирующие Указ, – сказал он, – с формальной точки зрения, вообще могут оказаться вне избирательного процесса”.