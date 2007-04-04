В 17.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов).

По его словам, планируется рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг Конституционного Суда Украины. Он отмечает, что оказывается «давление на председателя КС со стороны оппонентов, которые рекомендовали его на эту должность (речь идет об И.ДОМБРОВСКОМ, который избирался в КС по квоте Президента Украины – УНИАН).

Ю.МИРОШНИЧЕНКО не исключает возможности рассмотрения вопроса о возможности принятия указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о введении чрезвычайного положения.

Он отметил, что пока еще этот вопрос изучается. По его словам, «не хотелось бы, чтобы были приняты заявления, которые бы углубили противостояние». «Потому что, чем больше заявлений, тем меньше вероятность возвращения к переговорному процессу», - заявил депутат.

В то же время Ю.МИРОШНИЧЕНКО не исключает, что на сегодня события еще не достигли «точки кипения», после которой возможны переговоры и возможен вариант, когда две стороны «делают шаги назад».