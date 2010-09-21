В СБУ говорят, что Тимошенко не дает информации об угрозах анонима

В Службе безопасности Украины и Управлении государственной охраны заявляют, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отказалась предоставлять какую-либо информацию по поводу угрозы в ее адрес со стороны неизвестного лица.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, напомнив, что по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Служба безопасности Украины и Управление госохраны осуществляют проверку соответствующего заявления Ю.ТИМОШЕНКО.

Согласно информации Управления государственной охраны, Ю.ТИМОШЕНКО отказалась предоставлять какую-либо информацию относительно этой ситуации, и это значительно осложняет осуществление предусмотренных законом розыскных действий.

СБУ еще раз обращается к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой предоставить необходимые свидетельства для установления факта угроз и, в случае его подтверждения, розыска анонима и привлечения его к ответственности.

В сообщении отмечается, что Служба безопасности Украины обычно устанавливает всех авторов анонимных угроз. Только в течение августа этого года сотрудники СБУ разоблачили 5 «телефонных террористов», а с начала 2010 года - 70.