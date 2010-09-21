Тимошенко обещает, что ни Янукович, ни яйца не пострадают

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на безотлагательной встрече с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, поскольку уже полным ходом идет фальсификация местных выборов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Как говорится в комментарии пресс-службы, «что касается условий, которые поставил глава Администрации Президента ЛЁВОЧКИН: чтобы оппозиция была без шашек и без яиц, отвечаем: нам понятен исторический страх Виктора ЯНУКОВИЧА перед яйцами. Но ЛЁВОЧКИНУ нечего бояться: ни ЯНУКОВИЧ, ни яйца во время встречи не пострадают. А шашки, о которых говорил ЛЁВОЧКИН, брать с собой не имеет смысла. Известно, что новая власть играет только в наперстки».

«Оппозиция хочет, чтобы украинское общество и мировое сообщество еще раз увидели, имеют ли “декларации ЯНУКОВИЧА” и его “дела” что-то общее между собой для нового Президента», говорится в комментарии.

«Батькивщина» придет, возможно, с неудобными для Президента, но судьбоносными для Украины вопросами, отмечается в сообщении.

В БЮТ выражают надежду, что «встреча с оппозицией не будет иметь такой печальной судьбы, как визит представителей прессы в «Межигорье».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сказал, что Президент В.ЯНУКОВИЧ готов к встрече с оппозицией. В частности, он не исключает, что уже в ближайшее время состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Ю.ТИМОШЕНКО.

“Оппозиция может работать на государство”, - сказал С.ЛЁВОЧКИН, добавив, что для этого можно использовать “не только шашки и яйца”.