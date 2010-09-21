Президент ПАСЕ объяснил, какой реакции ждет от Януковича

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ заявляет, что украинская власть должна отреагировать на обвинение о возможном давлении на СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЧАВУШОГЛУ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Украинская власть должна сделать четкие шаги, реагируя на обвинение о возможном государственном давлении на СМИ, в частности, должным образом расследовать исчезновение харьковского журналиста КЛИМЕНТЬЕВА”, - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

Он также отметил, что свобода СМИ является лучшим индикатором состояния демократии, и в Совете Европы этому вопросу уделяют большое внимание. В частности, по его словам, ПАСЕ приняла много резолюций, рекомендаций и решений по этому поводу.

М.ЧАВУШОГЛУ также сообщил, что обсуждал вопрос свободы СМИ со всеми представителями украинской власти, в частности, с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Реакция была многообещающей, но мы посмотрим, как они будут внедрять то, что обещали», - добавил он.