БЮТу все равно как назовутся нардепы-изгнанники?

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН не исключает, что народные депутаты, исключенные из состава фракции, могут создать в парламенте новую фракцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что данный вопрос вчера обсуждалсяь на заседании фракции БЮТ.

«И мы пришли к выводу, что пусть лучше они что-то создают, пусть они между собой выясняют отношения, но наша совесть будет чиста», - сказал народный депутат.

При этом А.КОЖЕМЯКИН отметил, что его не тревожит, какое название будет иметь фракция бывших “бютовцев”.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября фракция БЮТ исключила из своего состава 28 народных депутатов.

Сегодня, 21 сентября, на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сделал официальное объявление об исключении 28 народных депутатов из фракции БЮТ.

В соответствии с решением, из фракции исключены Виталий БАРВИНЕНКО, Александр БУДЖЕРАК, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Игорь ВОРОТНЮК, Валерий ГАЦЬКО, Олег ГЕЙМАН, Геннадий ЗАДИРКО, Валентин ЗУБОВ, Владимир ИВАНЕНКО, Валерий КАМЧАТНЫЙ, Владимир КАПЛИЕНКО, Евгений КОНСТАНТИНОВ, Юрий КРУК, Петр КУЗЬМЕНКО, Виталий КУРИЛО, Олег МАЛИЧ, Святослав ОЛИЙНЫК, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО, Юрий ПОЛУНЕЕВ, Игорь САВЧЕНКО, Иван СИДЕЛЬНИК, Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО, Николай ТРАЙДУК, Александр ФЕЛЬДМАН, Олег ЧЕРПИЦКИЙ, Александр ШЕПЕЛЕВ.