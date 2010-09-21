Новоизбранные судьи Конституционного Суда принесли присягу
Янукович с Азаровым сразу же ушли
Новоизбранные судьи Конституционного Суда сегодня принесли присягу на заседании Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, судьями КС после присяги стали Олег СЕРГЕЙЧУК, Михаил ЗАПОРОЖЕЦ, Наталия ШАПТАЛА и Михаил ГУЛЬТАЙ.
До этого парламент 243 голосами народных депутатов из 407 зарегистрированных в сессионном зале уволил этих судей с занимаемых ранее должностей.
О.СЕРГЕЙЧУК уволен с должности судьи Высшего административного суда, М.ЗАПОРОЖЕЦ- с должности судьи Апелляционного суда Луганской области, М.ГУЛЬТАЙ - с должности судьи Апелляционного суда Харьковской области, Н.ШАПТАЛА - с должности судьи Донецкого апелляционного административного суда.
Во время церемонии в сессионном зале ВР присутствовали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. После завершения процедуры они сразу же покинули парламент.