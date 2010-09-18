Литвин считает, что ломать на колене политиков и страну - это одно и то же

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает неправильным, чтобы по результатам местных выборов органы местного самоуправления оказались в оппозиции к центральной власти.

Об этом он заявил в интервью Киевской областной государственной телерадиокомпании.

"Я хочу лишь одного: чтобы люди сделали осознанный выбор и поняли, что не нужна такая ситуация - что в центре сформирована власть на уровне Президента, Верховной Рады, Кабинета министров, и есть оппозиция, а на местах все будет наоборот. Оппозиция будет властью, а представители власти будут оппозицией. Что мы получим тогда? Войну между центром и территориями", - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, он заверил, что воспримет какой-либо выбор людей, если этот выбор будет честный и сделан без принуждения.

Председатель ВР отметил, что во время голосования люди должны руководствоваться не эмоциями. По словам В.ЛИТВИНА, местные выборы будут проверкой возможности людей избрать себе власть на уровне села, поселка, района, города и области.

"Потому что обычно люди не удовлетворены властью, и для этого у них есть много оснований. А когда ты им говоришь о том, что власть такая, которую вы избрали, они отвечают, что не имели никакого отношения к формированию Верховной Рады или избранию Президента. Теперь все будет зависеть исключительно от людей", - сказал он.

Вместе с тем, добавил В.ЛИТВИН, сложность выборов будет обусловлена политическим противостоянием, которое наблюдается в Украине, потому что, несмотря на то, что "президентские выборы закончились, война началась". Председатель ВР отметил, что оппозиция пытается переломить власть, а власть пытается поставить на место оппозицию. "Эта борьба будет давать о себе знать. Кто кого переломит. Я не хочу, чтобы у нас ломали на колене политиков, а соответственно, страну", - добавил он.