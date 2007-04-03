”Помаранчевую” сцену строят посреди палаток ”регионалов”

На Майдане Незалежности в Киеве начали устанавливать сцену для завтрашнего «помаранчевого митинга».

Как передает корреспондент УНИАН, при этом вплотную находится палаточный городок «регионалов». Вокруг этих палаток находятся несколько десятков людей с флагами Партии регионов.

С противоположной стороны возле монумента Независимости народ разошелся, осталось 10 палаток КПУ, возле которых десятка два человек.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации Виктора ГОНЧАРУКА, оппозиция подала заявку на установление сцены на Майдане Незалежности на 4 апреля.

В заявке сообщается о проведении 4 апреля мероприятий на Майдане с использованием сценических конструкций и звуковой аппаратуры в поддержку Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий парламента.