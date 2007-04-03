Кивалов: не обязательно быть в здании ЦИК, чтобы создавать интригу

Народный депутат (фракция Партии регионов) Сергей КИВАЛОВ заявляет, что решение о его дальнейшем месте работы будет принимать коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Верховной Раде.

С.КИВАЛОВ напомнил, что сегодня ночью Верховная Рада приняла два постановления, в результате чего, по его словам, к выполнению своих обязанностей вернулся предыдущий состав Центральной избирательной комиссии.

При этом С.КИВАЛОВ подчеркнул, что состав ЦИК, который он возглавлял, был уволен незаконно по политическим мотивам.

Отвечая на вопрос журналистов, где он намерен дальше работать и что будет, если Ярослав ДАВЫДОВИЧ не захочет покидать свой рабочий кабинет, С.КИВАЛОВ отметил, что «не обязательно быть в здании Центральной избирательной комиссии, чтобы создавать интригу».

Он также напомнил, что, начиная с 2004 года, никто так и не обжаловал ни один протокол территориальных избирательных комиссий. Он отметил, что тогда все решения принимались коллективно и ответственность соответственно тоже должна быть коллективной.

По его словам, все пытались предъявить ему обвинения, но никто так ничего незаконного и не доказал.

Отвечая на вопрос журналистов о том, где он намерен начать свой завтрашний рабочий день, С.КИВАЛОВ сказал, что еще будет думать, поскольку у него есть 20 дней для принятия решений: остаться народным депутатом или работать председателем ЦИК. Он также отметил, что «мы будем думать вместе с нашими политическими силами, как решит коалиция, так и поступим».

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на своем внеочередном заседании парламент, Указ о роспуске которого Президент подписал 2 апреля, прекратил полномочия нынешнего Центризбиркома и возобновил полномочия ЦИК, возглавляемого Сергеем КИВАЛОВЫМ. (Согласно ч.21 ст.85 Конституции Украины, к полномочиям ВР относится назначение на должности и освобождение от должностей членов ЦИК по представлению Президента Украины – УНИАН).