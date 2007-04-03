Азаров: война войной, а обед по расписанию

Политический кризис в Украине не должен мешать работе правительства, заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ в ходе третьего заседания рабочей группы по подготовке проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “та обстановка, которая у нас сейчас, она не должна нам мешать работать. Война войной, а обед по расписанию”.

Н.АЗАРОВ отметил, что план подготовки Налогового кодекса выполняется четко, и работа над ним должна быть закончена в необходимые сроки.

В ходе сегодняшнего заседания рабочая группа обсудит пять разделов кодекса: “Общие положения”, “Налог на добавленную стоимость”, “Государственная пошлина”, “Единый сбор, который взимается в пунктах пропуска через таможенную границу Украины” и “Судебный сбор”.

Также сегодня планируется заслушать информацию о подготовке разделов о налоге на прибыль предприятий, экологическом налоге, о рентной плате при транспортировке трубопроводным транспортом, рентной плате за использование недр.

По словам Н.АЗАРОВА, разделы, проработанные ранее, изучают эксперты и над ними работают лингвисты.

В ходе заседания Н.АЗАРОВ обратил внимание представителей Министерства охраны окружающей природной среды и Министерства топлива и энергетики на то, что эти ведомства несвоевременно подали свои предложения к Налоговому кодексу, и попросил представителей данных министерств взять этот вопрос под контроль.

По информации пресс-службы Министерства финансов, накануне заседания рабочей группы Международный валютный фонд позитивно оценил намерения правительства реформировать налоговую систему.

По словам старшего экономиста бюджетно-налогового департамента МВФ Марии ГАНЗАЛЕС, структура налогообложения в Украине все больше приближается к стандартам налоговой системы стран Центральной и Восточной Европы - так называемой “первой группы присоединения”. По ее словам, международные эксперты считают для Украины оптимальным вариантом постепенное снижение ставки налога на прибыль до 22% в 2010 году и до 20% - в 2012 году, а также постепенное снижение ставки НДС до 18% и дальнейшее упрощение системы налогообложения. Европейские финансовые институты также поддерживают инициативу украинского правительства по поводу ограничения нулевых ставок НДС исключительно по экспорту товаров и введение налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции НДС по примеру стран ЕС.

Они также одобряют стремление правительства укрепить местные бюджеты путем введения налога на недвижимое имущество.

Как сообщал УНИАН, по информации первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины Вадима КАЙЗЕРМАНА, в середине апреля проект Налогового кодекса будет полностью подготовлен.

Председатель ГНАУ Анатолий БРЕЗВИН прогнозирует принятие Налогового кодекса до конца 2007 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал концепцию создания Налогового кодекса.

Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%. Кроме того, Финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.