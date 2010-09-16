Состояние свободы слова в Украине журналисты оценили в 4,3 балла

Журналисты считают, что хотя формально цензуры в Украине нет, реально она существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА, презентуя на пресс-конференции в Киеве результаты экспертного опроса журналистов.

По ее словам, современное состояние свободы слова в Украине по десятибалльной шкале журналисты оценили в 4,3 балла.

Она заметила, что эта оценка значительно хуже, чем была во время опроса журналистов в марте 2005 года, когда они оценили свободу слова в 7 баллов, но все же лучше, чем в марте 2004 года (2,4 балла). «Во всяком случае, если говорят, что мы дошли до кучмовского уровня, то это неправда», - добавила И.БЕКЕШКИНА.

Согласно опросу, главную ответственность за осуществление цензуры журналисты в первую очередь возлагают на владельцев СМИ. Дальше по уровню «вины» идут: менеджмент СМИ, самоцензура журналистов, Президент Украины и его Администрация, местные органы власти, политические силы, которые входят в правящую коалицию, правительство и подчиненные ему структуры, в том числе милиция, а также СБУ.

Опрос проводился 8 - 15 сентября. Было опрошено 29 журналистов, среди которых Вахтанг КИПИАНИ, Андрей КУЛИКОВ, Наталия ЛИГАЧЕВА, Юрий ЛУКАНОВ, Юлия МОСТОВАЯ, Роман СКРИПИН.