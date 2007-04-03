Визит Ющенко в Москву в долгий ящик откладывать не будут
Путин проявил понимание
Визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Москву не будет откладываться на длительный срок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сегодня на брифинге.
Он напомнил, что вчера, 2 апреля, по взаимной договоренности был перенесен визит В.ЮЩЕНКО в РФ, который был запланирован на сегодня.
В частности, по словам А.ЧАЛОГО, Президент РФ Владимир ПУТИН во время телефонного разговора с пониманием отнесся к просьбе украинской стороны.
А.ЧАЛЫЙ отметил, что уже сегодня состоялись консультации относительно даты визита.
“Мы не будем его откладывать, потому что у нас подготовлен полномасштабный визит. Нам нужно завершить все вопросы по плану действий российско-украинских отношений на 2007-2008 годы”, - сказал А.ЧАЛЫЙ.