Визит Ющенко в Москву в долгий ящик откладывать не будут

Визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Москву не будет откладываться на длительный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сегодня на брифинге.

Он напомнил, что вчера, 2 апреля, по взаимной договоренности был перенесен визит В.ЮЩЕНКО в РФ, который был запланирован на сегодня.

В частности, по словам А.ЧАЛОГО, Президент РФ Владимир ПУТИН во время телефонного разговора с пониманием отнесся к просьбе украинской стороны.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что уже сегодня состоялись консультации относительно даты визита.

“Мы не будем его откладывать, потому что у нас подготовлен полномасштабный визит. Нам нужно завершить все вопросы по плану действий российско-украинских отношений на 2007-2008 годы”, - сказал А.ЧАЛЫЙ.