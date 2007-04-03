Кивалов разрывается между умными и красивыми

Народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ еще не определился со своим дальнейшим местом работы - или дальше будет работать народным депутатом, или займет должность председателя Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Верховной Раде.

С.КИВАЛОВ отметил, что еще не определился относительно этого вопроса, прибавив, что он имеет 20 дней для того, чтобы решиться.

Также С.КИВАЛОВ сказал, что с Ярославом ДАВЫДОВИЧЕМ еще не общался, поскольку утром был в Верховной Раде.

На вопрос, как он собирается делить кабинет в ЦИК с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ, С.КИВАЛОВ ответил, что не должен ничего делить, это кабинет председателя ЦИК. При этом он напомнил, что ремонт в этом кабинете делал именно он, однако все, что там есть, не принадлежит ни Я.ДАВЫДОВИЧУ, ни ему, а является государственным имуществом.

На уточняющий вопрос, какое место работы он все же изберет, С.КИВАЛОВ ответил: «Я думаю. Пусть останется небольшая интрига».

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на своем внеочередном заседании парламент, Указ о роспуске которого Президент подписал 2 апреля, прекратил полномочия нынешнего Центризбиркома и возобновил полномочия ЦИК, возглавляемого Сергеем КИВАЛОВЫМ. (Согласно ч.21 ст.85 Конституции Украины, к полномочиям ВР относится назначение на должности и освобождение от должностей членов ЦИК по представлению Президента Украины – УНИАН).