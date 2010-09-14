На 9 книг на русском языке приходится только одна на украинском

Вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, автор исследования “Языковой баланс Украины” за 2008-2009 годы Олег МЕДВЕДЕВ убежден, что без обязательных “квот” на использование в тех или других сферах жизни украинский язык через несколько поколений может утратить коммуникативную функцию и превратиться в мертвый язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт заявил на презентации исследования “Языковой баланс Украины” за 2008-2009 годы сегодня в Киеве.

О.МЕДВЕДЕВ объяснил, что в исследовании на основании статистических и социологических данных анализируется соотношение употребления украинского и русского языков в частной и различных сферах общественной жизни.

По словам О.МЕДВЕДЕВА, “украинское общество состоит не из двух, а из трех языковых сообществ: украиноязычных, русскоязычных и билингвов (двуязычных - УНИАН)”. Из них, по данным исследования, 36% граждан в семье общаются только на украинском языке, 36% - только на русском, остальные 27% - билингвы.

При этом в общественной жизни реальное присутствие украинского языка составляет менее 50%, хотя украинский родным языком называют 67% граждан.

“Реальность заключается в том, что Украина является двуязычной страной”, – подчеркнул О.МЕДВЕДЕВ.

В то же время, он отметил, что “в Украине во всех сферах общественной жизни, кроме образования, рекламы и кинотеатрального проката, доминирует русский язык”.

По его словам, результаты исследования показывают, что 40,5% граждан обращаются к чиновникам на украинском языке, 39% - на русском. При этом ответ на украинском они могут получить только в 37% случаев.

“Сложился миф, что в Украине можно смотреть кино только на украинском языке и нет возможности смотреть российское кино, тогда как в 2008-2009 гг. почти 30% фильмокопий было показано на русском языке звучания, на украинском, соответственно, - 70%”, – отметил О.МЕДВЕДЕВ.

Согласно данным анализа совокупного годового тиража газет в Украине, 70% из них издаются на русском языке, около 30% - на украинском. При этом О.МЕДВЕДЕВ утверждает, что количество тиражей украиноязычных изданий постоянно уменьшается, а русскоязычных – растет, кроме того, прайм-тайм самых популярных телеканалов является по большей части русскоязычным.

Говоря о ситуации на книжном рынке, эксперт отметил, что на 9 книг на русском языке приходится только 1 на украинском.

По его словам, только в учебном процессе в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, кроме крупных городов Востока и Юга, на уровне 80% существенно преобладает украинский язык.

При этом, по данным О.МЕДВЕДЕВА, всего 7% граждан считают языковой вопрос актуальным и относят к перечню тех 25 основных жизненных проблем, которые их беспокоят. В то же время, исследование засвидетельствовало, что в Украине уровень владения русским языком на 10-15% выше, чем украинским.

Говоря о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте “О языках в Украине”, О.МЕДВЕДЕВ отметил: “В законе двуязычность подается как большая ценность, но Дух и Буква Закона заключаются в том, что в действительности этот закон направлен не на сохранение двуязычной Украины, а на построение одноязычной. Мне кажется, что авторы законопроекта - это какие-то, очевидно, сторонники “Русского мира”, которые знают, какие кнопки нужно нажать, чтобы выключить кнопку украинского языка”.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в ВР был зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ. Законопроектом предусмотрено, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно используется большинством граждан Украины, общепринятым, вместе с украинским, языком межличностного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.