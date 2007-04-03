Давыдович заверил Ющенко в готовности ЦИК провести выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заверил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в готовности провести внеочередные выборы Верховной Рады в определенный законом срок.

Об этом Я.ДАВЫДОВИЧ сказал сегодня на встрече с В.ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба Президента.

Председатель ЦИК проинформировал Президента о мероприятиях, которые необходимо осуществить для организации и проведения внеочередных выборов.

Глава государства призвал руководителя Центризбиркома смотреть на ситуацию, сложившуюся вокруг досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и, соответственно, проведения внеочередных выборов, исключительно с точки зрения права. «Метод ее урегулирования может быть только демократическим», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По убеждению главы государства, необходимо приостановить «антиконституционный процесс», возникший вследствие нелегитимного пути формирования коалиции депутатских фракций в парламенте. Главное сейчас - «не допустить ревизии волеизъявления» граждан, подчеркнул он.

«Поэтому сейчас мы будем действовать, чтобы обеспечить волю народа, закон, обеспечить проведение демократических выборов - спокойно, без шумихи», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что речь идет о предоставлении возможности как представителям большинства, так и оппозиции высказаться по существу выборов, обратиться к людям, получить или нет их поддержку.

«Есть политический конфликт между позицией и оппозицией, который должен решиться честным демократическим способом. Я просил бы в этом процессе придерживаться исключительно правовой плоскости», - отметил Президент. Он добавил, что готов дать соответствующие поручения для обеспечения выборов 27 мая.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 апреля подписал Указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

В то же время в тот же день Верховная Рада Украины отменила свои постановления от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии и о назначении нынешнего состава ЦИК.

Как сообщил в интервью УНИАН народный депутат Украины Владимир ФАЛЬКО, эти решения означают, что прекращены полномочия нынешней ЦИК, которую возглавляет Ярослав ДАВЫДОВИЧ, и возобновлена работа ЦИК, которую до 8 декабря 2004 года возглавлял Сергей КИВАЛОВ.

Справка УНИАН. Согласно с статье 85 Конституции Украины, Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей членов Центральной избирательной комиссии по предоставлению Президента Украины.