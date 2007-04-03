Тимошенко: нежелание антикризисников выполнять указ ничего не меняет

Указ Президента о прекращении полномочий Верховной Рады может быть обжалован только в Конституционном Суде, но это не останавливает действие указа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО журналистам на Майдане Незалежности.

“Указ Президента действует с момента обнародования. Президент обнародовал этот указ, и от того будут сидеть “антикризисники” в Верховной Раде, будут ли они выполнять указ, или нет, от этого ничего не меняется”, - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что завтра начнутся выборы “по Конституции и по закону и чем скорее они (члены коалиции – УНИАН) поедут с насиженных депутатских мест в регионы, тем больше шансов, что они хоть какие-то проценты получат на избирательной кампании”. “А если они хотят всю избирательную кампанию просидеть в Верховной Раде, это их право, они могут сидеть, но 27 мая будут выборы в ВР”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что Верховная Рада Украины распущена как институт, “но если депутатам приятно сидеть в своих старых креслах, пусть сидят там и ожидают выбора народа”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.