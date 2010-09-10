Киевские регионалы: мы должны взять большинство, но честно

Руководство Киевской областной организации Партии регионов призывает однопартийцев обеспечить честные, прозрачные и демократические выборы в регионе с целью получения большинства в органах местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, такую установку дал председатель организации Партии регионов в Киевской области Юрий БОЙКО, выступая в столице на собрании региональной организации партии.

По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил четкую задачу, чтобы выборы прошли честно, прозрачно, чтобы страна получила новую демократическую власть.

«Такая задача стоит и в Киевской организации. На первый взгляд, задача легкая, поскольку мы сегодня являемся властью и имеем ресурс, однако привлечение административного ресурса противоречит демократии и свободе волеизъявления людей. Поэтому вы должны действовать в рамках действующего законодательства, сразу пресекать все возможные фальсификации, которые могут быть со стороны наших оппонентов», - сказал он.

Второй задачей, отметил Ю.БОЙКО, является необходимость избрания достойных кандидатов, за которыми бы «не тянулся негативный шлейф».

«Необходим качественный состав депутатов - они должны быть уважаемыми в районах людьми, они будут нашим лицом, на которое будут смотреть люди», - отметил Ю.БОЙКО, подчеркнув, что «партийный билет это не защита, а ответственность перед людьми».

По словам председателя организации ПР в Киевской области, перед членами ПР «стоит четкая задача – закрепить власть в Киевской области». «Мы должны взять большинство. Мы должны показать, что мы единая команда, которая, пройдя президентские выборы, еще больше сплотилась», - сказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя Киевской областной организации ПР, губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что «от этих выборов зависит, будет ли закреплена в Киевской области политическая стабильность и продвижение реформ или страна снова войдет в регрессию и хаос, как было за 5 лет помаранчевой власти».

В то же время он подчеркнул, что сегодня в Киевской области создано стойкое большинство в областном совете, что позволило принять консолидированный бюджет и увеличить расходы на социальную защиту жителей области. «За короткий срок пребывания у власти, - отметил А.ПРИСЯЖНЮК, - нам удалось вывести область из глубокого экономического кризиса, уменьшить задолженность по заработной плате, возобновить финансирование жизненно необходимых социальных программ, начать наводить порядок в сфере земельных отношений, увеличить объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, а самое главное - вернуть доверие людей к власти».

Вместе с тем А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что члены областной организации ПР должны объяснять людям, что не совсем популярные шаги, которые осуществляет сегодня действующая власть, являются единственным путем для улучшения жизни.

«Мы перестали делить, кто к каким цветам принадлежит, мы стали едиными. Я убежден, что в единстве мы вернем доверие людей к власти», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В свою очередь председатель Киевского облсовета Александр КАЧНЫЙ отметил в своем выступлении, что «Киевская область должна сделать существенный вклад в общую победу, ведь люди ждут от нас перемен к лучшему, и мы не имеем права их подвести».

По итогам собрания его участники приняли резолюцию о поддержке проекта областной предвыборной программы «Строим новую страну!» как основы для разработки районных, городских партийных программ и программ кандидатов на должности городских председателей с целью обеспечения дальнейшей стабильности на территории Киевской области и проведения реформ в интересах ее жителей.