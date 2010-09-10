Газпром подсовывает Нафтогазу то, от чего отказались другие

Российская сторона назвала два газовых месторождения, которые она готова передать совместному предприятию "Нафтогаза" и "Газпрома". Оба отличаются высокой себестоимостью добычи и крайне сложными условиями разработки. Даже в Минтопэнерго считают, что добыча газа на них будет невыгодна, пишет Коммерсант-Украина.

Заместитель председателя ОАО "Газпром" Валерий Голубев вчера заявил, что в случае создания совместного предприятия с НАК "Нафтогаз Украины" Россия готова со своей стороны внести Астраханское газовое месторождение и некоторые месторождения на полуострове Ямал. Сообщать подробности он не стал.

В пресс-службе Минтопэнерго комментировать заявление господина Голубева отказались. Но источник в министерстве рассказал, что "это не совсем то, на что мы рассчитывали": "Нас изначально интересовали Уренгойское и Астраханское месторождения, в первую очередь первое, которое имеет соответствующую инфраструктуру по доставке газа и самую низкую цену добываемого сырья в России". По его словам, месторождения на Ямале, где газ добывают в условиях вечной мерзлоты и нет газопроводов, требуют колоссальных капиталовложений. "Мы говорим, что за счет создания СП хотим привлечь $2,5 млрд на реконструкцию газотранспортной системы, а выходит, что столько же придется инвестировать в добычу газа",– подчеркнул собеседник издания. По информации Минтопэнерго, себестоимость добычи газа на месторождениях Ямала в 1,5 раза выше, чем на Уренгойском. Ранее вести разработку на Астраханском месторождении не смогли крупнейшие мировые нефтяные компании ENI и Total из-за высокого содержания серы в добываемом там газе.

Издание напоминает, что добыча Украиной газа на территории России рассматривается в качестве одного из условий создания совместного предприятия "Нафтогаза" и "Газпрома". Украинская сторона готова внести в него газотранспортную систему и нефтегазовое месторождение площадь Паласа на шельфе Черного моря, а в ответ рассчитывает получить в России месторождение, добыча газа на котором уже составляет 30 млрд кубометров в год. Эти объемы должны полностью обеспечить газом украинскую промышленность по низким ценам.