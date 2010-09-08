Львовский облсовет выразил недоверие Горбалю

"За" - 66 депутатов

Сессия Львовского областного совета сегодня выразила недоверие председателю областной государственной администрации Василию ГОРБАЛЮ. Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Львовского областного совета Владимир ТЕЛЮК, за данное решение проголосовали 66 депутатов (при необходимых 61), против – 10 депутатов, воздержались – 8. Три бюллетеня были признаны недействительными.

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