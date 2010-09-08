Глав киевских райадминистраций уже вызывали на Банковую

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает ликвидацию райсоветов в Киеве "значительным упрощением системы управления", и при этом прогнозирует, что большинство сегодняшних председателей районных администраций в столице "могут быть переназначены Президентом на свои должности" снова. Об этом С.ЛЕВОЧКИН сообщил на встрече с журналистами в АП.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, после принятия Верховной Радой соответствующего закона, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение в самые кратчайшие сроки провести анализ документа на предмет его соответствия демократическим стандартам и его "юридической корректности". Соответственно, если с этим проблем не будет, С.ЛЕВОЧКИН прогнозирует, что закон будет поддержан Президентом и быстро введен в действие.

Глава Администрации Президента считает закон "прогрессивным", поскольку он значительно упрощает систему управления в столице, ликвидирует чиновников, которые, "по большей части, очень мало заботились о городе, а обслуживали свои интересы", и экономит значительные средства. При этом С.ЛЕВОЧКИН сослался на положительный опыт Львова, который уже пятнадцать лет живет без советов.

На вопрос о кадровых назначениях, С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что, по поручению Президента, с действующими председателями райгосадминистраций, которые после ликвидации советов становятся единоличными руководителями районов, уже проведены собеседования в Администрации. По результатам этих бесед, прогнозирует чиновник, "большинство председателей РГА могут быть переназначены".

Отвечая на вопрос, будет ли заменен глава Киевской ГГА Леонид Черновецкий после принятия нового закона, ЛЕВОЧКИН сообщил, что "Президент не принимал решения о назначении руководителя КГГА".

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился к Верховной Раде Украины с просьбой внести изменения в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно ликвидации районных советов.

7 сентября ВР приняла соответствующие изменения. В частности, согласно Закону "О внесении изменений в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятому путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета относительно образования (необразования) районных советов должны быть приняты до дня очередных выборов.

В то же время, “Единый центр” призвал Президента не подписывать этот закон, а провести по этому вопросу референдум, чтобы учесть мнение киевлян.