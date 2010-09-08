Бютовцы ушли из сессионного зала ВР
14:12, 08 сентября 2010Политика
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Народные депутаты из фракции «БЮТ - Батькивщина» покинули сессионный зал парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в сессионном зале уже нет ни одного депутата из других фракций.
После объявления перерыва, который должен был закончиться в 11.30, заседание не было возобновлено.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не появлялся в сессионном зале, поскольку трибуна и президиум были заблокированы, а двери, ведущие в президиум, были заставлены креслами.
Соответственно, сегодняшнее заседание ВР не было закрыто.
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