Бютовцы ушли из сессионного зала ВР

Народные депутаты из фракции «БЮТ - Батькивщина» покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в сессионном зале уже нет ни одного депутата из других фракций.

После объявления перерыва, который должен был закончиться в 11.30, заседание не было возобновлено.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не появлялся в сессионном зале, поскольку трибуна и президиум были заблокированы, а двери, ведущие в президиум, были заставлены креслами.

Соответственно, сегодняшнее заседание ВР не было закрыто.