СБУ объяснила, что ей надо было от Фонда Сороса

14:02, 08 сентября 2010
Политика
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С журналистами говорила Остапенко

Служба безопасности Украины не проверяет деятельность фонда «Возрождение», а обеспечивает соблюдение закона о выборах, в частности относительно исключения возможности финансирования украинских политических партий со стороны иностранных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Никаких централизованных указаний проверять именно этот фонд не было. Одна из функций СБУ - обеспечить прозрачность выборов, поэтому накануне начала избирательной кампании Служба предпринимает меры по соблюдению закона о выборах, в том числе, что касается запрещения и исключения возможности финансирования отечественных политических партий иностранными учреждениями», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

«Как и сказал сам господин БЫСТРИЦКИЙ (руководитель фонда – УНИАН) в своем заявлении, никаких неправомерных действий со стороны сотрудников Службы безопасности не было. Он сам заявил, что фонд «Возрождение» не финансирует ни одной из политических партий, поэтому никаких вопросов к этому фонду нет», - добавила М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ заявил, что СБУ заинтересовалась сотрудничеством общественных организаций Украины и фонда «Возрождение».

По его словам, к нескольким общественным организациям Киевской области, выполняющим проекты, которые финансируются фондом "Возрождение", обратились сотрудники СБУ с запросом информации о целях и заданиях проектов, их финансовой составляющей и оценки их влияния на предвыборную ситуацию в Украине”.

“Поскольку ни один из проектов не имеет политической составляющей, встреча на этом и завершилась”, - отметил Е.БЫСТРИЦКИЙ, и добавил: “В связи с этим Администрация Фонда просит соответствующие структуры принять во внимание, что МФВ, согласно его Уставу, не имеет права поддерживать инициативы ни одной из политических партий”.

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