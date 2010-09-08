Регионал уверен, что парламент провалит оба моратория

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что Верховная Рада не поддержит законопроекты, которые касаются введения моратория на повышение пенсионного возраста и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я думаю, что установление любого моратория на сегодняшний день - бесперспективное дело», - заявил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщалось, сегодня в ВР День оппозиции, то есть будут рассматриваться законопроекты, предложенные народными депутатами, которые входят во фракции оппозиции.

В частности, предусмотрено рассмотрение проекта закона об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин. Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта о введении налоговых каникул для малого бизнеса.

Также в повестке дня на сегодня - проект закона «Об обеспечении энергетической безопасности Украины».