"Свобода": Луценко нагло с трибуны заявил, что Тягнибока нет

Всеукраинское объединение "Свобода" заявляет о нарушении договоренностей в рамках Национального комитета защиты Украины (НКЗУ) относительно проведения 7 сентября возле Верховной Рады акции оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода".

"Несмотря на предварительные договоренности, участники многотысячного митинга, большинство из которых – представители "Свободы", так и не смогли услышать выступление своего лидера Олега ТЯГНИБОКА и председателя Тернопольского областного совета Алексея КАЙДЫ. Представители БЮТ сломали договоренности и не предоставили слова лидеру О.ТЯГНИБОКУ и А.КАЙДЕ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также выразили возмущение заявлением Юрия ЛУЦЕНКО об отсутствии лидера "Свободы" Олега ТЯГНИБОКА на акции. "После того, как митингующие стали требовать предоставить слово О.ТЯГНИБОКУ, новоиспеченный бютовец Ю.ЛУЦЕНКО нагло с трибуны заявил, что ТЯГНИБОКА нет на митинге. Хотя еще с начала акции и до ее завершения лидер "Свободы" был среди митингующих возле Верховной Рады. От "Свободы" слово едва предоставили известному языковеду Ирине ФАРИОН. Вместо этого митинг превратился в тройное выступление лидера БЮТ и ее политических сателлитов", - возмутились в пресс-службе "Свободы".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, возле Верховной Рады прошел митинг, организованный Народным комитетом защиты Украины. Участники мероприятия требовали прекратить политику повышения цен на газ и коммунальные услуги для населения, повышения пенсионного возраста, выступали против принятия правительственного Налогового кодекса и подорожания продуктов питания.

По некоторым оценкам, в акции оппозиции приняли участие боле 10 тысяч человек.