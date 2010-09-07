Королевская рисует страшную картину, как людям удаляют печень и почки

Страна входит в поле неуправляемой экономической ситуации. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире «5 канала».

«Страна входит в поле неуправляемой экономической ситуации, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Все ожидали проведения серьезных структурных экономических реформ. Реформ, которые привели бы к повышению качества жизни, улучшению здравоохранения, созданию новых рабочих мест, улучшению экологической обстановки. Вместо этого мы получили рост цен на газ и услуги ЖКХ, увеличение пенсионного возраста для женщин».

По мнению главы комитета ВР, то, что происходит в стране – это не реформа, а псевдореформа. «Что делают с нашими людьми? Это можно сравнить с бесчеловечным экспериментом по удалению органов из живого человека, - провела аналогию Н.КОРОЛЕВСКАЯ - Власти повышают тарифы – удаляют печень. Следующим шагом повысят пенсионный возраст – удалят почки. Если народ выживет – начнут отбирать квартиры за неуплату. Такие реформы вице-премьера ТИГИПКО не могут не шокировать!».

Глава парламентского комитета считает, что люди просто не в состоянии платить в 1,5 раза больше за услуги ЖКХ и газ. «При этом нам обещают в начале следующего года поднять цену на газ для населения еще на 50%. Возмущает то, что нет никакого экономического обоснования этой политики», - цитирует Н.КОРОЛЕВСКУЮ пресс-служба парламентского комитета.

Также безосновательно власти пытаются поднять пенсионный возраст для женщин. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, средняя продолжительность жизни женщин в Украине - 74 года. «Меньше, чем у нас, женщины живут только в Папуа Новая Гвинея – 68 и Сан-Томе и Принсипи – 69 лет. Во всех других странах женщины живут дольше, чем в Украине. Поэтому неудивительно, что в высокоразвитых странах выше возраст выхода женщин на пенсию, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Нам надо смотреть не на то, до какого возраста женщина работает, а сколько она проживет, выйдя на пенсию».

Как сообщал УНИАН, Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в меморандуме украинской власти МВФ, с целью разрешения структурных проблем в пенсионной системе и сокращения дефицита Пенсионного фонда руководство страны обязуется в сентябре этого года подать в Верховную Раду проект закона, которым, в частности, будет предусматриваться постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год с дефицитом почти 27 млрд. грн.