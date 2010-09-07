Кравчук пугает Януковича участью Брежнева
Рекомендует избавиться от "холуев"
Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК рекомендует нынешнему главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ избавиться от людей, которые восхваляют его.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил сегодня в Киеве во время прямой линии с читателями газеты «Аргументы и факты в Украине».
«Президент должен избавиться от холуев, которые восхваляют его, иначе его вынесут, так как повыносили всех в свое время – и Брежнева, и других», - сказал Л.КРАВЧУК.
По словам Л.КРАВЧУКА, ему неприятно было узнать, что в школе детей обязали изучать программу Президента.
«Нельзя сегодня заставлять детей в школе славить власть. Не программу Президента надо учить, а то, что делает Президент… Я не хочу дожить до того времени, когда моей правнучке какой-то идиот вручит портрет какого-то Президента и заставит петь дифирамбы…», - отметил Л.КРАВЧУК.
Обращаясь к представителям нынешней власти, он призвал их: «Остановитесь мальчики, остановитесь, потому, что зайдете так далеко и знаете чем это закончится…».