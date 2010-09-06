Тюнинг министерского Кадиллака потянул еще на 300 тысяч?

Народный депутат Украины, бывший заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ направил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО депутатское обращение, а также пакет документов относительно приобретения автомобиля “Кадиллак” для министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА.

Об этом сообщает сайт "Народной самообороны".

В тексте обращения к генпрокурору Г.МОСКАЛЬ утверждает, что “МВД Украины ввело в заблуждение Генеральную прокуратуру Украины, предоставив для проверки недостоверную информацию, что с точки зрения Закона Украины “О прокуратуре” недопустимо”.

В частности, ссылаясь на данные таможенной декларации, справку-счет и другие документы, связанные с приобретением и оформлением автомобиля Cadillac Escalade, кузов № IGYUKDEF3AR161904, 2010 года выпуска, Г.МОСКАЛЬ утверждает, что факт передачи милиции гражданином Сергеем РУДЕНКО благотворительного взноса в виде автомобиля не отвечают действительности; что стоимость автомобиля явно занижена (что автоматически привело к уменьшению таможенных сборов и обязательных платежей); что покупку автомобиля оформлял сотрудник УГАИ ГУ МВД Украины в Киевской области; и что это Управление, зарегистрировав указанный автомобиль в МРЭО Броварского района Киевской области, оплатило из собственного бюджета все обязательные платежи на общую сумму 18,5 грн., и взяло его на баланс своего автохозяйства, после чего он был передан на баланс автохозяйства МВД Украины.

"Возникает вопрос: при чем здесь С.РУДЕНКО, который проживает в Киеве, как он мог подарить то, что ему никогда не принадлежало, что видно из вышеприведенных фактов”, - отмечает депутат в обращении.

При этом он подчеркивает, что Законом Украины “О милиции” категорически запрещено принятие благотворительной помощи от физических лиц: благотворительную помощь органам милиции могут предоставлять только предприятия и учреждения по письменному согласию трудового коллектива, тогда как С.РУДЕНКО не является ни основателем, ни членом ни одной из благотворительных организаций Украины.

“Если допустить, что С.РУДЕНКО подарил указанный автомобиль, то согласно Гражданскому кодексу Украины он, во-первых, должен быть хотя бы владельцем автомобиля, а, во-вторых – процедура дарования четко выписана в законодательстве Украины, и договор дарования должен быть заверен нотариально, а такой договор дарования также отсутствует”, - заявляет Г.МОСКАЛЬ.

“Кроме того, - утверждает депутат, - после покупки данного автомобиля сотрудниками МВД Украины неоднократно была осуществлена закупка дополнительных комплектующих (тюнинг) еще на общую сумму около 300 тыс. грн.”.

Обращаясь к генпрокурору, Г.МОСКАЛЬ выражает уверенность, что “такая непрофессиональная и грубая фальсификация со стороны МВД Украины не может оставаться вне прокурорского реагирования”, поэтому депутат надеется, что “действиям МВД Украины будет дана принципиальная оценка и проведено всестороннее расследование”.

Также на сайте “Народной самообороны” обнародованные фотокопии документов, на которые ссылается Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на брифинге в Киеве министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЕВ заявил, что автомобиль Cadillac Escalade был передан МВД на законных основаниях. По словам А.МОГИЛЕВА, в МВД было проведено внутреннее расследование в отношении человека, который подарил МВД этот автомобиль. "С точки зрения закона, все было проведено абсолютно законно", - утверждает А.МОГИЛЕВ.

Ранееше Г.МОСКАЛЬ обвинил А.МОГИЛЕВА в том, что для него незаконно приобретен автомобиль представительского класса Cadillac Escalade 2010 года выпуска. По словам Г.МОСКАЛЯ, иномарку стоимостью свыше 1 млн. грн. купило Управление ГАИ Главка МВД в Киевской области, после чего она была передана в автохозяйство министерства для обслуживания А.МОГИЛЕВА.

В свою очередь, в Департаменте по связям с общественностью МВД данный факт отрицали.

«Автомобиль Cadillac Escalade 2010 года выпуска был бесплатно передан в марте этого года подразделению милиции Киевской области для обслуживания иностранных делегаций, прибывающих в Украину с официальными визитами», - сообщили в ДСО.