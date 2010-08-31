Изменения к закону не повлияют на результаты выборов в Севастополе

Заместитель председателя Севастопольского горсовета Петр КУДРЯШОВ считает, что внесенные вчера изменения в закон о местных выборах существенным образом не повлияет на результаты выборов в Севастополе и на сложившуюся конфигурацию политических сил в местных органах власти города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.КУДРЯШОВ заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам П.КУДРЯШОВА, он положительно оценивает принятые изменения в закон «О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

«Они действительно более демократичны. Касаемо, в первую очередь, именно местных советов, то, что разрешено политическим партиям, зарегистрировавшимся меньше чем за год до начала выборов, участвовать в выборах» - сказал зампредседателя горсовета.

«Безусловно, мелкие политические партии, или новые, если они по серьезному, так сказать, двигают, выражают какие-то интересы населения, они получат определенные голоса. Более того, самое главное изменение, которое было принято, - введение 50% мажоритарной системы - оно уже дает право практически всем другим активно участвовать в выборах», - добавил П.КУДРЯШОВ.

В то же время, он подчеркнул, что «в целом это не повлияет» на конфигурацию политических сил в местных органах власти города.

Как сообщал УНИАН, 30 августа, Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".

Данным законом снято ограничение относительно возможности участия в местных выборах местных организаций политических партий, которые образованы позже, чем за 365 дней до дня выборов, и предоставлена возможность всем местным организациям партий выдвигать своих кандидатов на выборах.

Кроме того, законом изменен принцип формирования состава территориальных избирательных комиссий. В частности, будет увеличен состав территориальных избирательных комиссий до 18 человек и предоставлено право подавать кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий не только местным организациям тех политических партий, которые представлены в Верховной Раде Украины текущего созыва, но и всем местным организациям партий, которые зарегистрированы в Украине.

Определен также порядок отбора кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, куда будут входить 15 человек от местных организаций политических партий, которые представлены в ВР, а также три человека из числа кандидатур, поданных местными организациями партий, которые будут определяться путем жеребьевки.