Путин - о скидке на газ для Украины: ну куда еще? И так достаточно

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что Украина получила «достаточную» скидку на газ после подписания «харьковского соглашения».

Об этом он сказал в интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа.

«Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно», - подчеркнул В.ПУТИН.

В то же время он считает «нормальным», что руководство Украины хочет договориться о дальнейшем снижении цены.

«Вы знаете: продавец хочет продавать дороже, покупатель всегда хочет купить дешевле», - сказал российский премьер.

В.ПУТИН убежден, что скидка, которую Украина получает в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму, достаточно большая. «Это слишком дорогая цена», - сказал он.

Он отметил, что Россия пошла на такой шаг по трем причинам.

«Первое соображение – вопросы стратегического характера. ВМС России традиционно присутствуют в Крыму и Севастополе. И мы считаем, что РФ заинтересована в своем присутствии там еще на достаточное время», - сказал В.ПУТИН.

«Второе – это укрепляет доверие между двумя странами. И это не просто государства. На Украине 17 млн., по-моему, только официально по переписи пишутся русскими. И каждый, наверное, практически говорит на русском. И поэтому поддерживать такой уровень доверительности наших отношений межгосударственных, включая военную компоненту, очень важно», - добавил он.

По словам главы правительства РФ, третья причина – «это в известной мере поддержка самой Украины».

«Потому что вот эти 3-4 млрд. в год, которые Украина недоплачивает России и которые недополучает российский бюджет, - это наш вклад в поддержку экономики дружественного нам государства. Мы считаем, что это вложение в будущее. В будущее российско-украинских отношений», - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.