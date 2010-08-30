СБУ отрицает политическую подоплеку обыска в офисе «Единого центра»

В Донецком областном Управлении Службы безопасности Украины отрицают, что обыск, проведенный сегодня в офисе облорганизации партии «Единый центр», имеет политическую подоплеку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Донецкого облуправления СБУ.

Согласно сообщению, обыск был проведен сотрудниками СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 191 Уголовного кодекса Украины - «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

«Взаимосвязи с политической деятельностью «Единого центра» и вообще с политикой это дело не имеет. Все мероприятия проводятся в рамках закона», - подчеркнули в облуправлении СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой облорганизации партии «Единый центр» уверены, что обыск, проведенный сегодня сотрудниками СБУ, носит «абсолютно однозначный» политический характер.

Как заявил глава секретариата ДОО «Единый центр» Климент ГРИНЕВ, сегодня утром в офис облорганизации «ЕЦ» пришли сотрудники СБУ и сообщили, что на основании постановления Ворошиловского райсуда г. Донецка должны провести обыск.

К.ГРИНЕВ уточнил, что целью обыска, согласно решению суда, было «выявление документов различных юридических организаций», к которым имеет отношение руководитель облорганизации «Единого центра» Андрей АМБРОСЁНОК.

К.ГРИНЕВ, однако, убежден, что обыск является «политическим», предпринятым с ведома «донецкой власти».

«У Донецкой власти нет других конкурентов на местных выборах, поэтому за два месяца они начинают свои действия. Потому что знают, что мы будем активно выступать во время местной избирательной кампании», - сказал К.ГРИНЕВ.