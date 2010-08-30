Что означает "новый порядок", обещанный Януковичем?

Под «президентской вертикалью» власть понимает создание корпоративно-иерархической структуры государства, опирающегося на сугубо донецкие ценности и стандарты. Об этом сказал экс-председатель Совета Национального банка Украины профессор Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Меня настораживает основной лозунг регионалов - «наведем порядок». Что означает новый «порядок»? Присмотритесь внимательно к тому, что называется теперь «президентской вертикалью». В действительности речь идет о назойливом создании корпоративно-иерархической структуры государства, опирающегося на сугубо донецкие ценности и стандарты. Аналог этого - путинизация России. У нас воспроизводится что-то подобное!», - сказал он.

По убеждению А.ГАЛЬЧИНСКОГО, абсолютно всё (даже футбол) перестраивается согласно формуле «Государство — это мы, дончане».

«ЯНУКОВИЧ плюс донезация всей страны» — именно так я, перефразируя известный лозунг коммунизма, определил бы логику этого «порядка», - подчеркнул он.

«Я и только Я, ЯНУКОВИЧ, сделаю вас счастливыми», — основное, что в очередной раз провозгласил Президент в своей речи на Майдане во время празднования нашей Независимости. В каждой позиции доклада (от первой до последней) — «Я» сделаю, сотни раз «Я» и только «Я». «Появляется» новый мессия», - отметил А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.

По его мнению, такая позиция «примитивна и абсолютно бесперспективна. Больше всего тревожит то, что идеологи президентского окружения этого не понимают».

Также «регионалы» не поняли либеральной сути Оранжевой революции, считает эксперт. «Для них чуждо понимание естественного права каждого из нас быть самим собой, нет и кучмовского понимания того, что Украина - не Россия, что мы не можем обустраивать свою жизнь по сугубо российской матрице», - сказал А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.