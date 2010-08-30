Янукович поблагодарил Меркель за «Поцелуй Иуды»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу МЕРКЕЛЬ за работу немецких правоохранительных органов, которые способствовали возвращению украинскому народу картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Поцелуй Иуды», которая была похищена из музея в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с А.МЕРКЕЛЬ, которая состоялась сегодня после их встречи в Берлине.

Сегодня во время официального визита украинской делегации в Германию представители прокуратуры Берлина передадут министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ картину гениального Караваджо, которая была найдена в результате совместной операции немецких и украинских правоохранителей.

Сейчас эта картина находится в Берлинской картинной галерее. При этом немецкая сторона потратила на первичное консервирование и реставрацию полотна около 30 тыс. евро.

Сегодня картина будет передана А.МОГИЛЕВУ и доставлена самолетом в Украину.

«Я хочу поблагодарить за возможность забрать сегодня прекрасную картину, которая принадлежит Украине. Это подарок украинскому народу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и, в то же время, отметил высокий уровень профессионализма работников правоохранительных органов, которые приложили много усилий для поиска этой картины.

Как сообщал УНИАН, картину Караваджо «Поцелуй Иуды» или «Взятие Христа под стражу» похитили из Одесского музея западного и Восточного искусства в августе 2008 года. 25 июня этого года в городе Берлин работники уголовного розыска МВД Украины совместно с немецкими коллегами задержали членов транснациональной группы, а похищенную картину изъяли у преступников.