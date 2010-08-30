Директор Евро-2012 не считает языковую проблему главной
14:21, 30 августа 2010Политика
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Каллен - в Харькове
Директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН не считает языковую проблему слишком важной для проведения турнира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал корреспонденту УНИАН на церемонии открытия нового терминала международного аэропорта «Харьков».
В Украине «молодежь разговаривает на английском языке, а старшие люди – на русском. Есть по крайней мере языковые курсы, можно подучиться. Я не считаю языковую проблему главной», - отметил М.КАЛЛЕН.
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