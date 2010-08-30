Директор Евро-2012 не считает языковую проблему главной

Директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН не считает языковую проблему слишком важной для проведения турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал корреспонденту УНИАН на церемонии открытия нового терминала международного аэропорта «Харьков».

В Украине «молодежь разговаривает на английском языке, а старшие люди – на русском. Есть по крайней мере языковые курсы, можно подучиться. Я не считаю языковую проблему главной», - отметил М.КАЛЛЕН.