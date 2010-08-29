Меджлис не будет участвовать в крымскотатарском совете Януковича

Делегаты курултая - национального съезда крымских татар - призывают президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вернуться к прежнему принципу формирования совета представителей крымскотатарского народа - делегирования татарами, а не назначения главой государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение курултай принял в воскресенье в Симферополе.

Пока украинский лидер не сделает этого, члены меджлиса не намерены участвовать в работе органа, сообщил журналистам по его итогам глава меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«Люди назначаются в этот орган, они уже не имеют права говорить что-либо от имени крымскотатарского народа. В постановлении есть призыв к Президенту пересмотреть (принцип) с учетом требований как Конституции, так и международно-правовых норм, в частности декларации ООН по правам коренных народов, где четко указывается, что власти должны взаимодействовать с коренными народами только посредством законно избранных ими представительных органов», - сказал лидер меджлиса.

Вместе с тем, отметил он, курултай, составляя документ, пытался «избежать конфронтационного тона».

«Очень многие делегаты говорили: надо твердо указать, что мы в таком совете участвовать не будем, но потом было дано разъяснение - из самого текста (постановления съезда) вытекает, что Меджлис крымскотатарского народа в таком совете участвовать не будет», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

По его словам, члены меджлиса и делегаты курултая - 9 из 19-ти членов совета представителей крымскотатарского народа - не пойдут на заседание, которое в ближайшие две недели по поручению В.ЯНУКОВИЧА должен созвать председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 26 августа подписал указ «Вопросы совета представителей крымскотатарского народа», которым сократил состав органа с 33 до 19 человек. Президент включил в состав совета, в том числе ряд оппозиционных меджлису политиков. Согласно указу, состав совета утверждает Глава государства.