Азаров: государство чтит шахтеров за самоотверженный труд

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ от имени правительства и от себя лично поздравил работников и ветеранов предприятий, организаций и учреждений угольной промышленности Украины с профессиональным праздником - Днем шахтера.

“Государство чтит шахтеров за добросовестный, самоотверженный труд и высоко ценит их профессиональное мастерство, мужество и верность Стахановским традициям”, - говорится в приветствии премьера, обнародованном на Правительственном портале.

По словам Н.АЗАРОВА, угольная промышленность всегда была богата людьми, преданными шахтерскому делу, особый, тяжелый характер труда которых вызывает глубокое уважение к профессии шахтера.

Обращаясь к горнякам, он отметил, что “своим героическим трудом вы обеспечиваете стабильную работу электроэнергетики, металлургического комплекса и других отраслей экономики. В сложных условиях мирового финансово-экономического кризиса благодаря вашему профессионализму, опыту и настойчивости был сохранен человеческий и производственный потенциал отрасли.

Сегодня перед вами стоят сложные задачи: обеспечение развития и реформирования отрасли, увеличения объемов угледобычи и повышения социальных стандартов”.

Н.АЗАРОВ выразил убеждение, что богатые шахтерские традиции, опыт, знание и преданность своей работе помогут горнякам успешно выполнить поставленные задачи. “Со своей стороны правительство будет прилагать все усилия для возрождения угольной промышленности”, - пообещал премьер.

Он поблагодарил работников угольной промышленности за выдержку, профессионализм и настойчивый труд и пожелал всем трудовым коллективам здоровья, счастья, благополучия, семейного благосостояния и согласия.