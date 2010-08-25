8 бютовцев в Киевсовете прогнулись под Януковича

Депутаты Киевсовета от БЮТ, голосовавшие за обращение к Верховной Раде о ликвидации районных советов в столице, будут исключены из блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам народный депутат Украины (фракция БЮТ) Владимир БОНДАРЕНКО, который перед этим пытался выступить в Киевсовете относительно обращения к парламенту, но ему не предоставили такой возможности.

«К сожалению, там есть и бютовцы. Так случилось, что сегодня и мы очищаемся. В силу того, что здесь тихонько себе сидели и пробовали жить за счет своих представительских функций, сегодня, я думаю, будет принято решение об их исключении из партии и исключении из фракции», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, Верховная Рада внесет изменения в Закон «О столице Украины – городе-герое Киев» относительно ликвидации районных советов в Киеве.

За обращение к ВР проголосовали 8 депутатов от БЮТ в Киевсовете.

После голосования секретарь Киевсоветаады Олесь ДОВГИЙ, который председательствует на заседании, не предоставил информации о результатах голосования по фракциям.