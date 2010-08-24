Янукович дал Ахметову орден

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил народных депутатов Рината АХМЕТОВА и Александра ЕФРЕМОВА, а также управляющего Одесской епархией, митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА (Алексея САВВИНА) орденом князя Ярослава Мудрой V степени.

Текст соответствующего указа “О награждении государственными наградами Украины работников предприятий, учреждений и организаций” обнародован на официальном сайте главы государства. Работники награждены за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 19-й годовщины независимости Украины.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден председатель Высшего хозяйственного суда Украины в 2006-2010 гг. Сергей ДЕМЧЕНКО и народный депутат Украины Владимир СТРЕТОВИЧ.

Орден “За заслуги” І степени получили народные депутаты Николай ДЕРКАЧ и Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Орденом “За заслуги” ІІ степени награждены народный депутат Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ и солист оперы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины Владимир ГРИШКО.