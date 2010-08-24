Тимошенко зовет всех в парк Шевченко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех граждан прийти 24 августа в 14.00 в парк имени Тараса Шевченко в Киеве, чтобы вместе отпраздновать День Независимости Украины.

Об этом сообщается на ее официальном сайте.

"Пришло время осмыслить настоящее и осознать, как совместными усилиями защитить будущее", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.