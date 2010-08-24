Тимошенко зовет всех в парк Шевченко
09:24, 24 августа 2010Политика
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Чтобы вместе отпраздновать
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех граждан прийти 24 августа в 14.00 в парк имени Тараса Шевченко в Киеве, чтобы вместе отпраздновать День Независимости Украины.
Об этом сообщается на ее официальном сайте.
"Пришло время осмыслить настоящее и осознать, как совместными усилиями защитить будущее", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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