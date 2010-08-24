Янукович гордится, что ему «выпала историческая миссия»

Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ понравился обновленный музей Тараса Шевченко Национального Шевченковского заповедника в Каневе Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Украина обязана была сделать этот музей, который был бы достойным его памяти. Все, кто отстраивал этот музей, – архитекторы, строители – войдут в современную историю».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, он гордится, что ему выпала историческая миссия “приложить свою руку к восстановлению музея Тараса Шевченко Национального Шевченковского заповедника”.