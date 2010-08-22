Семь автомобилей столкнулись в тумане в Хмельницкой области

Сегодня в 08:25 в Хмельницком районе на автодороге Житомир-Черновцы-Теребляче произошло дорожно-транспортное происшествие при участии 7 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы УМВД в области, в результате аварии погибло два человека, десять - травмированы.

Предварительная причина аварии - плохая видимость из-за густого тумана.

Обстоятельства ДТП выясняются.