Семь автомобилей столкнулись в тумане в Хмельницкой области
16:03, 22 августа 2010Политика
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Погибли два человека, 10 травмированы
Сегодня в 08:25 в Хмельницком районе на автодороге Житомир-Черновцы-Теребляче произошло дорожно-транспортное происшествие при участии 7 автомобилей.
Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы УМВД в области, в результате аварии погибло два человека, десять - травмированы.
Предварительная причина аварии - плохая видимость из-за густого тумана.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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