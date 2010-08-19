Тимошенко: Олесь Ульяненко отстаивал свое видение жесткой реальности

Лидер всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что писатель Олесь Ульяненко твердо и последовательно воплощал принципы свободы слова и мысли в литературе.

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, лидер "Батькивщины" направила родным писателя соболезнование в связи с его смертью.

"Не стало автора почти двадцати романов. Он глубоко и ярко раскрывал действительность нашего времени. Роман "Сталинка" стал необыденным явлением украинской литературы. Ульяненко твердо и последовательно отстаивал свое видение жесткой реальности, воплощал принципы свободы слова и мысли в литературе. Был противоположным миру трафаретного мышления", - говорится в соболезновании.

На ее взгляд, смерть писателя всегда откликается печалью не только в сердцах тех, кто его знал как человека, но и прежде всего в сердцах поклонников его творчества.

"Олесь ушел от нас безвременно, на самом взлете таланта и жизненных сил. Однако у нас остались его книги. Остался яркий, неординарный мир художника. Выражаю глубокие соболезнования родным покойного и всем тем, кто знал и любил творчество Олеся Ульяненко", - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, украинский писатель Олесь Ульяненко (по паспорту Александр Ульянов) умер ночью 18 августа на 49-м году жизни.