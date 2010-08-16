Янукович дал Мартынюку орден

10:27, 16 августа 2010
Политика
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"За вклад в построение независимого Украинского государства..."

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Адама МАРТЫНЮКА орденом Ярослава Мудрого IV степени.

Как говорится в размещенном на сайте Президента тексте указа главы государства от 16 августа, А.МАРТЫНЮК удостоен ордена за “выдающийся личный вклад в построение независимого Украинского государства, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность”.

Как известно, 16 августа А.МАРТЫНЮК отмечает 60-летний юбилей.

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