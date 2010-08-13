Эксперт предупреждает: после выборов оппозиция может потерять поддержку

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что результаты выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября, могут привести к жесткому и масштабному переформатированию структуры оппозиции.

Как сообщили УНИАН в АМС, так А.ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал готовность к избирательному процессу оппозиционных партий.

В то же время, по мнению эксперта, в сознании политтехнологов оппозиции укрепился тезис о незначительности предстоящих местных выборов.

«Среди оппозиционных политиков почему-то получила актуальность мысль о непринципиальности предстоящих местных выборов. При этом ставка делается на глобальный реванш на будущих парламентских выборах. Такой подход может привести к потере связи с избирателем, а также ликвидации организационных и кадровых ресурсов партий. Проще говоря, завтра в БЮТ, Нашей Украине, «Фронте перемен» некому будет вести избирательную кампанию, последовательно и жестко отстаивать интересы своих партий на всех уровнях избирательных комиссий. Потеряв влиятельность в традиционных своих регионах, политики потеряют и в популярности», - отмечает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в свою очередь партия власти слишком ответственно подошла к подготовке к местным выборам, поставив перед собой максимальные задачи.

«Судя по всему, партия власти ставит перед собой не только максимальные задачи по сбору своих голосов, но и претендует на контроль за распределением голосов оппонентов. Очевидно, что местная власть будет пытаться координировать и процесс выдвижения, и формирования списков оппозиционеров, прибегая к неординарным методам политической коммуникации», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.