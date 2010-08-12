Профсоюз просит политсилы вмешаться в конфликт на Полтавском ГОКе

Всеукраинский профсоюз «Народная солидарность» просит политические силы вмешаться в конфликт, возникший между работниками и администрацией ОАО «Полтавский ГОК» (Комсомольск, Полтавская обл.).

Об этом говорится в сообщении профсоюза, переданном УНИАН.

«Всеукраинский профсоюз "Народная солидарность", который до этого тщательно избегал любой "политизации" индустриального конфликта на Полтавском ГОКе, вынужден обратиться ко всем политическим силам Украины, как представленным, так и не представленным в парламенте, с призывом осуществления ими каких-либо возможных законных действий для защиты трудящихся Полтавского горно-обогатительного комбината от незаконных репрессий со стороны собственника и коррумпированных государственных органов», – сказано в сообщении профсоюза.

Напомним, с 1 августа в карьере ПГОКа идет акция протеста. Работники карьера требуют восстановления льготного статуса и права досрочного выхода на пенсию и повышения зарплаты.

Акция протеста представляет собой так называемую итальянскую забастовку, которая заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил существующих инструкций. В результате такого следования инструкциям, как правило, резко снижается производительности труда.

В свою очередь, руководство ГОКа считает безосновательными заявления рабочих.

К разрешению конфликта на комбинате подключилась и Полтавская областная государственная администрация. Заместитель председателя Полтавской ОГА Борис ГАЛУШКО и лидер Всеукраинского независимого профсоюза «Народная солидарность» Алексей КЛЯШТОРНЫЙ 4 августа договорились о формировании совместной комиссии для тщательного изучения вопроса о нормах труда, которые применяются в цехах, охваченных акцией.

Однако пока переговоры идут, вместо принимающих участие в «итальянской забастовке» работников комбината его руководство привлекло на работу водителей-субподрядчиков.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский ГОК" - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.